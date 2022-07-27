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В «Арисе» рассказали, как объединили на своей трибуне болельщиков других клубов

В «Арисе» рассказали, как объединили на своей трибуне болельщиков других клубов
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Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, как клуб объединил на своей трибуне болельщиков других команд.

«В чемпионате мы уже использовали месседж объединения. У нас был матч в Лимасоле с АПОЭЛом — а это не самая любимая команда на Кипре среди других болельщиков. У них очень большая фан-база, и мы понимали, что трибуна напротив будет заполнена людьми. Мы ко всем относимся уважительно и не разжигаем конфликты. И тогда мы использовали месседж «Мы — «Арис», мы — Лимасол». И призвали болельщиков других команд — АЕЛа и «Аполлона» — прийти и поддержать нас. И так и случилось! Имея противостояние между собой, болельщики объединились на нашей трибуне и поддерживали команду из Лимасола.

Перед матчем с «Нефтчи» месседж такой же. Накануне игры АЕК сделал заявление для болельщиков, что нужно прийти и поддержать «Арис». Было много аналогичных постов от фанатов «Аполлона». Я общался с представителями различных фанатских организаций, и все говорят: «Мы любим и уважаем «Арис». Видим, как вы действуете. Вы самая чистая команда, не ангажированная политически и не участвующая в междоусобных конфликтах. Мы вас поддержим». И это главный фидбек. Наши болельщики — понятно. Но обратное уважение — это невероятное чувство. Ты понимаешь, что делаешь всё правильно и меняешь ценностные отношения внутри острова. Сейчас АЕК и «Аполлон» тоже играют в еврокубках, и мы пожелали им удачи — люди в соцсетях сошли с ума: «Ничего себе! Серьёзно?! Так можно было?! Респект!» Любовью и качественной работой можно менять положение вещей», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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