В «Арисе» рассказали, как объединили на своей трибуне болельщиков других клубов

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал, как клуб объединил на своей трибуне болельщиков других команд.

«В чемпионате мы уже использовали месседж объединения. У нас был матч в Лимасоле с АПОЭЛом — а это не самая любимая команда на Кипре среди других болельщиков. У них очень большая фан-база, и мы понимали, что трибуна напротив будет заполнена людьми. Мы ко всем относимся уважительно и не разжигаем конфликты. И тогда мы использовали месседж «Мы — «Арис», мы — Лимасол». И призвали болельщиков других команд — АЕЛа и «Аполлона» — прийти и поддержать нас. И так и случилось! Имея противостояние между собой, болельщики объединились на нашей трибуне и поддерживали команду из Лимасола.



Перед матчем с «Нефтчи» месседж такой же. Накануне игры АЕК сделал заявление для болельщиков, что нужно прийти и поддержать «Арис». Было много аналогичных постов от фанатов «Аполлона». Я общался с представителями различных фанатских организаций, и все говорят: «Мы любим и уважаем «Арис». Видим, как вы действуете. Вы самая чистая команда, не ангажированная политически и не участвующая в междоусобных конфликтах. Мы вас поддержим». И это главный фидбек. Наши болельщики — понятно. Но обратное уважение — это невероятное чувство. Ты понимаешь, что делаешь всё правильно и меняешь ценностные отношения внутри острова. Сейчас АЕК и «Аполлон» тоже играют в еврокубках, и мы пожелали им удачи — люди в соцсетях сошли с ума: «Ничего себе! Серьёзно?! Так можно было?! Респект!» Любовью и качественной работой можно менять положение вещей», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.