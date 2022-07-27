«Знаем, что это возможно». В «Арисе» назвали цели команды на Кипре и в еврокубках

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал о целях команды на Кипре и в Европе.
«Конечно же, мы хотели бы закрепиться в еврокубках и продвигаться выше, на более глубокие стадии. Мы знаем, что это возможно, и с кипрскими командами это уже происходило. Цели всегда рабочего порядка — только вперёд, ни шагу назад.
На Кипре у нас тоже высокие цели. После прошлого сезона мы оцениваем свои силы. Команда уже была на первом месте в таблице, но потом была череда потерь игроков из-за травм. И всё-таки мы вышли в Европу. В этом сезоне будет сложнее: никто не будет воспринимать нас как команду из второй лиги. Мы видим это и по трансферам соперников. «Арис» должен быть в верхней части таблицы. Мы люди амбициозные, но скромные — никаких громких заявлений, что мы обязательно победим, никогда не делаем, потому что это футбол, где бывает всё что угодно. А Кипра это касается особенно: бывает, что команда из подвала таблицы случайно или не случайно дёргает лидера чемпионата со счётом 3:0», — сказал Дозорцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 27 июля 2022
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