В Wildberries сообщили, что будут поставлять «Спартаку» форму от Nike
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В Wildberries рассказали, что с сезона-2023/2024 они будут поставлять московскому «Спартаку» форму от Nike.
«Мы будем поставщиком формы Nike для «Спартака», — заявили в пресс-службе Wildberries корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» и онлайн-платформа Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве. Начиная с сезона-2023/2024 новый технический партнёр клуба будет поставлять экипировку всем командам. Соглашение рассчитано на три года.
23 июля в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 сошлись «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу в матче – 4:1.
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