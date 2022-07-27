Президент «Ариса» Фёдоров: сперва болельщики насторожились. Но мы переубедили скептиков

Президент и владелец «Ариса» из Лимасола Владимир Фёдоров рассказал, как болельщики восприняли его приход в клуб.



«То, что у кипрских клубов стали чаще появляться русскоязычные инвесторы, — не тенденция, у каждого своя история. Футбол был всегда моей страстью, считайте это реализацией мечты детства. В нашем случае был клуб с традициями, с ядром преданных болельщиков, но при этом со множеством организационных проблем. Ещё два года назад «Арис» пребывал в дивизионе ниже и не имел значительных целей.



Мы прониклись искренней симпатией к сообществу «Ариса»: тут дедушка передаёт свою любовь к клубу внуку, для них важнее именно семейная преданность и традиции «Ариса», что бы с клубом ни случилось. Здесь проверенные люди — и ни одного глорихантера. Конечно, сперва они насторожились: что будет с клубом, кто опять пришёл? Но мы переубедили скептиков стремительным ростом.



Да, мы поставили задачу выйти в элиту кипрского футбола за один сезон. Приглашали не только молодых, но и футболистов с опытом. Затем поняли, что можем сразу бороться за зону еврокубков. Конкуренты были обескуражены, когда дебютант лиги «Арис» стал возглавлять турнирную таблицу. Тогда удержаться на первом месте не получилось, но никто и не говорил, что всё будет легко. Нам пришлось изменить игровую философию — а это приход нового тренерского штаба во главе с Алексеем Шпилевским, проводить гиперактивную трансферную кампанию, поскольку состав требовалось укреплять под новые задачи», — сказал Владимир Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.