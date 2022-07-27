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Шпилевский рассказал, как президент «Ариса» Фёдоров участвует в жизни команды

Шпилевский рассказал, как президент «Ариса» Фёдоров участвует в жизни команды
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Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал, как президент и владелец клуба Владимир Фёдоров участвует в жизни команды. Он отметил, что функционер непосредственно связывается с тренерским штабом, всегда доступен для любого из футболистов. Алексей Шпилевский подчеркнул, что между Владимиром Фёдоровым и работниками клуба сложились хорошие отношения.

«Он приходит, общается. Не каждый день, но поддерживает связь. Если кому-то из футболистов что-то нужно, они могут к нему обращаться, он всегда для них доступен. Со мной так же — мы ежедневно общаемся и всё обсуждаем. Сложились отличные отношения», — сказал Алексей Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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