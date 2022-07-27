Белорусский тренер Шпилевский: не получаю на Кипре миллионы

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский ответил на вопрос, сыграли ли деньги свою роль при выборе клуба с Кипра. Он отметил, что сделал выбор в пользу интересного проекта.
«Понятно, что я не хотел терять в деньгах, но я не получаю здесь миллионы. Это вполне адекватные деньги. Я бы вообще не сказал, что я дорогой тренер. Это было чисто спортивное решение. Были и другие предложения, но я хотел симбиоза с владельцем. Чтобы была прямая связь и мы были на одном уровне видения и взглядов — как должен клуб развиваться, какой футбол мы хотим ставить, какие игроки для этого нужны. Я это ощущаю, и как для тренера для меня это очень важно. Я не тот тренер, кто пришёл, отбыл номер, попытался быстро сделать результат и ушёл. Хочу оставить за собой след», — сказал Алексей Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 27 июля 2022
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