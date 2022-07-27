Мостовой — о возможном уходе Мозеса из «Спартака»: без иностранцев уровень проседает

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из «Спартака».

«То, что мы видим сейчас: многие уходят и многие не приходят. Ясно, что Мозес — один из лучших футболистов. К счастью, в «Спартаке» есть большое количество футболистов, которые могут сыграть. Конечно, не так, как Мозес. Уровень проседает без иностранцев. В других командах тоже уходят.



Это будет потерей. Жалко, что один из лучших футболистов уходит. Однако обыграть «Спартак» может своими: мы увидели с «Краснодаром». У нас много потерь будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб. Причиной может стать желание супруги футболиста уехать из России. Сообщалось, что услуги Мозеса были предложены миланскому «Интеру», «Торино» и клубам английской Премьер-лиги.