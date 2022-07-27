Червиченко: Мозес полезен для «Спартака» — создаёт напряжение вместе с Промесом

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из стана красно-белых.
«На сегодняшний день хороший игрок. Было время, когда он идеально играл. Были моменты, когда он не так блистал. Сейчас Мозес полезен. Мозес вместе с Промесом сейчас создают напряжение, что позволяет обороне не так сильно напрягаться.
Тем более что в обороне только Джикия бесспорный игрок, и тот защитник, который точно обеспечивает оборону ворот. Остальные — по случаю. Если не будет напряжения впереди, то будут проблемы сзади», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появилась информация, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб. Причиной может стать желание супруги футболиста уехать из России. Сообщалось, что услуги Мозеса были предложены миланскому «Интеру», «Торино» и клубам английской Премьер-лиги.
- 27 июля 2022
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