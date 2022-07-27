Иан Райт: мы должны обеспечить девочкам возможность играть в футбол

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт высказал мнение о развитии женского футбола в Англии после победы англичанок над сборной Швеции в полуфинале чемпионата Европы — 2022.

«Если девочкам не разрешат играть в футбол, так же как и мальчикам, на уроках физкультуры после этого, то что же мы делаем? Мы должны обеспечить им возможность играть. Если после этого не будет никаких изменений, то что же мы делаем?» — заявил Райт в эфире BBC Sport.

Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.