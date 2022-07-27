«Интер» начал переговоры о продлении контракта с де Вреем

Итальянский «Интер» начал с агентом нидерландского защитника Стефана де Врея переговоры о новом контракте, сообщает Corriere dello Sport.

Действующее соглашение с 30-летним защитником истекает в следующем году. Детали нового контракта будут обсуждаться после окончания летнего трансферного окна.

Де Врей счастлив в Милане. Он рассматривает возможность продления контракта и продолжения своего пребывания в составе «нерадзурри».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси», который рассматривал его в качестве замены Антонио Рюдигеру, покинувшему английский клуб.

30-летний де Врей играет в составе «Интера» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 нидерландский футболист за 41 матч забил гол и отдал результативную передачу.