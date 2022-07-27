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Кечинов предположил, кто из российских футболистов может заменить Мозеса в «Спартаке»

Кечинов предположил, кто из российских футболистов может заменить Мозеса в «Спартаке»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто из российских футболистов может заменить полузащитника Виктора Мозеса. Он отметил, что главным претендентом на это является Антон Зиньковский.

«Может ли кто-то из российских игроков «Спартака» заменить полноценно Мозеса? Полноценно сложно будет заменить Виктора. Мне кажется, способен Зиньковский. Если он способен в «Спартаке» раскрыть весь свой талант, потому что в Самаре Антон играл ярко и красиво.

Однако одно дело, когда ты играешь в «Крыльях», а другое — в «Спартаке». Для первых игр Зиньковский выглядел неплохо. Потенциал и мастерство у него есть. Самое главное — реализовать: в таком случае сможет заменить Мозеса», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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