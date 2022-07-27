Кечинов предположил, кто из российских футболистов может заменить Мозеса в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто из российских футболистов может заменить полузащитника Виктора Мозеса. Он отметил, что главным претендентом на это является Антон Зиньковский.
«Может ли кто-то из российских игроков «Спартака» заменить полноценно Мозеса? Полноценно сложно будет заменить Виктора. Мне кажется, способен Зиньковский. Если он способен в «Спартаке» раскрыть весь свой талант, потому что в Самаре Антон играл ярко и красиво.
Однако одно дело, когда ты играешь в «Крыльях», а другое — в «Спартаке». Для первых игр Зиньковский выглядел неплохо. Потенциал и мастерство у него есть. Самое главное — реализовать: в таком случае сможет заменить Мозеса», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июля 2022
-
14:50
-
14:41
-
14:40
-
14:29
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:50
-
13:45
-
13:44
-
13:40
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:27
-
13:14
-
13:10
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:40
-
12:34
-
12:25
-
12:10
-
12:06
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:50
-
11:43