«Ницца» заплатит € 12 млн «Локомотиву» за трансфер Бека-Бека

«Ницца» заплатит московскому «Локомотиву» € 12 млн за полузащитника Алексиса Бека-Бека. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 июля, Бека-Бека покинет Россию и отправится во Францию, чтобы пройти медицинский осмотр перед заключением контракта с «Ниццей». Хавбек — приоритетная цель французского клуба для укрепления средней линии.

Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.