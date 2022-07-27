Александр Кокорин не вызван на предсезонные сборы «Фиорентины»
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не был вызван на предсезонные сборы клуба, сообщает пресс-служба «фиалок». На официальном сайте команды был опубликован полный список футболистов, которые отправятся в турне по Австрии и Испании. Там Кокорина не оказалось.
Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина в команду в январе 2021 года «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс 31-летнему футболисту.
В 11 матчах за команду Кокорин не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Форвард перешёл в состав «Фиорентины» из московского «Спартака».
Новость по темеВ «Фиорентине» назвали ошибкой трансфер Александра Кокорина
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