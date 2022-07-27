«Это полное безумие». Шведская футболистка раскритиковала решение судей в матче с Англией

Защитница сборной Швеции Натали Бьорн прокомментировала работу судей в матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 с командой Англии (0:4). Футболистка высказалась об эпизоде со вторым голом Англии, в котором мог быть офсайд.



«Если бы тот гол не был засчитан, возможно, матч сложился бы совсем иначе. Отыграться после одного пропущенного мяча было возможно. Но когда пропускаешь один, потом второй… становится не по себе.



Думаю, это полное безумие. Я имею в виду всё, что происходит с VAR на этом чемпионате. Конечно, мы должны были забивать, но VAR имеет огромную власть, потому что его решения могут быть определяющими. Уже не в первый раз VAR не на нашей стороне, это раздражает», — приводит слова Бьорн Expressen.

Английские фанаты отмечают выход сборной в финал женского Евро: