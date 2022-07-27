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Вратарь сборной Швеции ответила на резкую критику после пропущенного гола пяткой между ног

Вратарь сборной Швеции ответила на резкую критику после пропущенного гола пяткой между ног
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Вратарь женской сборной Швеции по футболу Хедвиг Линдаль ответила на резкую критику после пропущенного гола пяткой между ног в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2022 с командой Англии.

«Я не думаю, что допустила какие-либо ошибки при пропущенных мячах. Я получила несколько сообщений о том, какая я ужасная. Это часть нашей профессии. Не согласна с тем, что я хуже всех на свете. Я сделала всё, что могла.

Вот как это работает в современном обществе. Речь идёт о том, что люди не умеют справляться со своими эмоциями. Легче обвинить кого-то. Так что пусть они делают это, пишут мне, а я буду их блокировать. Всё в порядке», — приводит слова Линдаль издание Expressen.

Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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