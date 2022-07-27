Вратарь сборной Швеции ответила на резкую критику после пропущенного гола пяткой между ног

Вратарь женской сборной Швеции по футболу Хедвиг Линдаль ответила на резкую критику после пропущенного гола пяткой между ног в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2022 с командой Англии.

«Я не думаю, что допустила какие-либо ошибки при пропущенных мячах. Я получила несколько сообщений о том, какая я ужасная. Это часть нашей профессии. Не согласна с тем, что я хуже всех на свете. Я сделала всё, что могла.

Вот как это работает в современном обществе. Речь идёт о том, что люди не умеют справляться со своими эмоциями. Легче обвинить кого-то. Так что пусть они делают это, пишут мне, а я буду их блокировать. Всё в порядке», — приводит слова Линдаль издание Expressen.

Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.