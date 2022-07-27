Рой Кин поддержал Томаса Тухеля во время неудачной предсезонной подготовки «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поддержал главного тренера «Челси» Томаса Тухеля во время неудачной предсезонной подготовки лондонского клуба.

«В последние несколько месяцев в «Челси» было много неопределённости, но теперь, очевидно, всё уладилось с приходом нового владельца.

Я уверен, что Тухель сможет найти нужных ему игроков. Он высококлассный тренер, он справился со многими проблемами за последние несколько месяцев. Думаю, что владельцы клуба поддержат его.

Я буду удивлён, если он не будет в «Челси» к Рождеству», — приводит слова Кина The Sun.

Во время предсезонной подготовки «Челси» с трудом обыграл мексиканскую «Америку», проиграл американскому «Шарлотт» в серии пенальти и был разгромлен лондонским «Арсеналом».