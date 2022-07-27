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Рой Кин поддержал Томаса Тухеля во время неудачной предсезонной подготовки «Челси»

Рой Кин поддержал Томаса Тухеля во время неудачной предсезонной подготовки «Челси»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поддержал главного тренера «Челси» Томаса Тухеля во время неудачной предсезонной подготовки лондонского клуба.

«В последние несколько месяцев в «Челси» было много неопределённости, но теперь, очевидно, всё уладилось с приходом нового владельца.

Я уверен, что Тухель сможет найти нужных ему игроков. Он высококлассный тренер, он справился со многими проблемами за последние несколько месяцев. Думаю, что владельцы клуба поддержат его.

Я буду удивлён, если он не будет в «Челси» к Рождеству», — приводит слова Кина The Sun.

Во время предсезонной подготовки «Челси» с трудом обыграл мексиканскую «Америку», проиграл американскому «Шарлотт» в серии пенальти и был разгромлен лондонским «Арсеналом».

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