КДК РФС оштрафовал «Зенит» за поздний выход из раздевалки в матче с «Крыльями Советов»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать «Зенит» по итогам матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).
«За нарушение регламента, а именно после перерыва игроки «Зенита» вышли на второй тайм с опозданием на две минуты, «Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Санкт-петербургский «Зенит» в двух матчах набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (3) — на седьмом месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6). Действующим чемпионом страны является «Зенит».
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