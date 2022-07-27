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«Краснодар» наказан одним матчем на нейтральном поле условно по итогам игры со «Спартаком»

«Краснодар» наказан одним матчем на нейтральном поле условно по итогам игры со «Спартаком»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял орган по итогам матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

«За дисциплинарное нарушение в виде выбегания болельщика после окончания матча «Краснодар» оштрафован на 20 тысяч рублей.

За необеспечение безопасности, а именно появление постороннего лица в судейской комнате, «Краснодар» оштрафован на 200 тысяч рублей. Также футбольный клуб «Краснодар» обязан провести один матч условно на нейтральном поле. Испытательный срок — до конца сезона.

В рапорте зафиксировано, кто заходил в судейскую. В юрисдикцию КДК не входят президенты клуба. У нас из президентов клуба только один в заявке — Иванов. Остальные вне заявки», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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