КДК РФС принял решение не отменять красную карточку игрока «Краснодара» Черникова
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение не отменять красную карточку полузащитника «Краснодара» Александра Черникова, полученную в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Спартаком» (1:4).
«Мы получили письмо от «Краснодара» с просьбой отменить красную карточку Черникова. КДК обратился в ЭСК, и они не установили очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока «Краснодара» Черникова. КДК на основании заключения ЭСК не отменил красную карточку Черникову, но принял решение не применять дополнительное наказание к футболисту», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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