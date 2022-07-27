КДК РФС принял решение не отменять красную карточку игрока «Краснодара» Черникова

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение не отменять красную карточку полузащитника «Краснодара» Александра Черникова, полученную в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Спартаком» (1:4).



«Мы получили письмо от «Краснодара» с просьбой отменить красную карточку Черникова. КДК обратился в ЭСК, и они не установили очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока «Краснодара» Черникова. КДК на основании заключения ЭСК не отменил красную карточку Черникову, но принял решение не применять дополнительное наказание к футболисту», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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