Аарон Рэмси попрощался с болельщиками «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси опубликовал пост, в котором он попрощался с болельщиками клуба.
«Я хочу сосредоточиться на положительных моментах, и в целом мне очень понравилось моё пребывание в Турине. Я очень благодарен итальянскому народу и болельщикам, которые тепло, горячо и страстно поддерживают меня и с которыми мне было приятно познакомиться за эти три года. Спасибо вам.
Я никогда не забуду этот опыт, который мы разделили вместе. Удачи, друзья. Спасибо вам большое», — написал Рэмси в своих социальных сетях.
Напомним, контракт 31-летнего валлийского футболиста с итальянским клубом был расторгнут по соглашению сторон.
Рэмси выступал за «Ювентус» с 2019 года. Часть прошлого сезона валлийский полузащитник провёл в «Рейнджерс» на правах аренды. Рэмси принял участие в семи матчах чемпионата Шотландии, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- 27 июля 2022
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