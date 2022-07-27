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КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Гогличидзе после матча «Урал» — «Оренбург»

КДК РФС оставил в силе дисквалификацию Гогличидзе после матча «Урал» — «Оренбург»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял орган по итогам матча второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Оренбургом» (0:3). Он отметил, что было принято решение не отменять красную карточку защитника клуба из Екатеринбурга Лео Гогличидзе.

«За скандирование болельщиками оскорбительных выражений на 13-й и 16-й минутах «Урал» оштрафован на 10 тыс. рублей.

К нам обратился «Урал» с просьбой отменить красную карточку футболисту Гогличидзе. Мы также обратились в ЭСК, и они дали заключение: судья правильно удалил с поля игрока «Урала» Гогличидзе на 36-й минуте. Это был фол последней надежды, и последует автоматическая дисквалификация на один матч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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