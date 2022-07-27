КДК РФС присудил техническое поражение «Спартаку» из Костромы в матче с «Химиком»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении присудить техническое поражение «Спартаку» из Костромы в матче Второй лиги с «Химиком».

«Было рассмотрено заявление «Химика» в порядке статьи 99 о неправомерном участии игрока в матче. Мы его рассмотрели при участии представителей из Дзержинска и Костромы. Решение следующее: за неправомерное участие игрока, не оформленного в установленном порядке, аннулировать результат матча «Химик» (Дзержинск) — «Спартак» (Кострома) и присудить поражение команде «Спартак» (Кострома) со счётом 0:3, присудить победу команде «Химик» (Дзержинск) со счётом 3:0, а также оштрафовать команду из Костромы на 50 тысяч рублей условно и назначить испытательный срок в один год с момента принятия решения», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.