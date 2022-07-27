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«Барселона» поставила ультиматум Френки де Йонгу

«Барселона» поставила ультиматум Френки де Йонгу
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«Барселона» выдвинула ультиматум нидерландскому полузащитнику Френки де Йонгу. Игрок должен либо согласиться на понижение зарплаты, либо покинуть клуб, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев Хави попросил нидерландского футболиста пойти на сокращение зарплаты на 50%, но ни игрок, ни агент не хотят идти на это.

Френки де Йонгом уже долгое время интересуется «Манчестер Юнайтед». Однако игрок считает переход из «Барселоны» в стан «красных дьяволов» шагом назад в своей карьере.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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