Экс-президент «Локомотива»: если за Бека-Бека дадут хотя бы € 6,5 млн, надо сразу отдавать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном уходе полузащитника железнодорожников Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«Если за Бека-Бека дадут хотя бы шесть с половиной миллионов, его надо сразу отдавать. Можно Цорну поклониться за то, что он этот трансфер осуществит. Бека-Бека даже игроком основы не стал, не проявил себя, кроме неприятных вещей.
Фактически из-за Алексиса «Локомотив» потерял два очка с «Ростовом». Такие игроки вносят нервозность. Он пришёл с одной целью — засветиться, чтобы его потом продали. Он, выходя на поле, всем своим видом показывал, что играет так, как хочет. Особо сожалеть о такой продаже не стоит. Вопросов нет, Бека-Бека — мастер, но его можно заменить. Есть много молодых игроков», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 27 июля 2022
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