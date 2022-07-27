Букмекерская компания BetBoom стала генеральным партнёром «Ростова»

Букмекерская контора BetBoom будет сотрудничать с ФК «Ростов». Компания станет генпартнёром футбольного клуба.



«Июль выдался богатым на новые спонсорские соглашения. «Ростов» становится третьим клубом, который мы будем поддерживать в Премьер-Лиге. Третьим по хронологии, но не по значению. «Ростов» выигрывал Кубок России, участвовал в Лиге чемпионов. Вместе мы сможем достичь новых высот. Желаю «Ростову» удачного сезона!» – сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым президент BetBoom Константин Макаров.



«Мы рады объявить о партнёрстве с «Ростовом» – клубом с богатой историей, который своей игрой привлекает даже нейтральных зрителей. В прошлом году матчи «Ростова» стали самыми результативными в лиге, в них было забито почти 100 мячей. Уверен, в новом сезоне игра станет ещё ярче, а мы вдобавок к этому создадим классную атмосферу футбольного праздника на «Ростов Арене», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым руководитель отдела спонсорств BetBoom Павел Краснов.