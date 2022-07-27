Футбол и вейксёрфинг — в Москве пройдёт небанальная спортивная вечеринка

CityFootball и Wake People проведут однодневный спортивный фестиваль 30 июля. В рамках фестиваля пройдёт мини-футбольный турнир, по результатам которого двое игроков получат сертификаты на вейксёрфинг.

Мероприятие пройдёт на территории единого спортивного комплекса в Тушино, где на футболе гости смогут выиграть сертификаты для катания на вейксёрфе, а вечером пройдет вечеринка на атмосферном пирсе Wake People, где всех ждут разнообразные напитки, вкусная кухня, хорошая музыка и мини-турнир по бирпонгу.

Фестиваль пройдёт уже в эту субботу, 30 июля. Начало – в 17:00. Регистрация на мероприятие уже открыта здесь.

Количество мест ограничено, однако зарегистрировать можно до трёх человек единовременно. Для читателей «Чемпионат.сom» предусмотрена отдельная квота гостей, успейте ей воспользоваться!