Абаев: нет объяснения поведению Москомспорта. Ларин создал школу, а его хотят засадить

Российский голкипер Илья Абаев во время заседания Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» высказался о бывшем директоре клуба Николае Ларине.



«С Николаем Юрьевичем мы находимся на связи. Я сказал ему: если надо, то приеду, вообще без вопросов.



У меня нет объяснения поведению Москомспорта. Хотелось бы верить, что вся эта история закончится позитивно, но мы не знаем, чем это кончится. Вместо того чтобы поддержать Ларина, который создал такую школу, на его примере создать больше таких школ, его, наоборот, пытаются засадить. Все ребята надеются на лучшее.



Если я буду свободен и буду нужен, то приеду и на следующее заседание. В любом случае все ребята хорошо относятся к Николаю Юрьевичу, мы его поддерживаем, все на связи. Если суд увидит эту поддержку от команды, от школы, то, возможно, это положительно повлияет на дело», — передаёт слова Абаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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