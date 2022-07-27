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Зиньковский: впервые был свидетелем защиты. Все знают, что Ларин честный человек

Зиньковский: впервые был свидетелем защиты. Все знают, что Ларин честный человек
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский во время заседания Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» высказался о бывшем директоре клуба Николае Ларине.

«Переехал в Москву. Сегодня пришлось прийти поддержать, побыть свидетелем защиты. Впервые такое. Новая обстановка.

Вопросы все в новинку были. Вопросы странные задавала женщина из Москомспорта, потому что Николай Юрьевич столько лет был в «Чертаново», создал прекрасную школу. Приходит человек из Москомспорта и непонятно почему душит вопросами нас всех, кто приходил, и Николая Юрьевича.

Можно было собрать и больше футболистов. Кто-то в Самаре, много клубов, кто-то в Первой лиге, во Второй, в разных городах. Москвичи не смогли прийти. Дай бог, чтобы ребята из Самары приехали. Чем больше, тем лучше.

То, что Николай Юрьевич — честный человек, и так все знают. Осталось это подтвердить в суде. Надеюсь, и все надеются, что всё закончится благополучно для Николая Юрьевича», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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