Зиньковский: впервые был свидетелем защиты. Все знают, что Ларин честный человек

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский во время заседания Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» высказался о бывшем директоре клуба Николае Ларине.



«Переехал в Москву. Сегодня пришлось прийти поддержать, побыть свидетелем защиты. Впервые такое. Новая обстановка.



Вопросы все в новинку были. Вопросы странные задавала женщина из Москомспорта, потому что Николай Юрьевич столько лет был в «Чертаново», создал прекрасную школу. Приходит человек из Москомспорта и непонятно почему душит вопросами нас всех, кто приходил, и Николая Юрьевича.



Можно было собрать и больше футболистов. Кто-то в Самаре, много клубов, кто-то в Первой лиге, во Второй, в разных городах. Москвичи не смогли прийти. Дай бог, чтобы ребята из Самары приехали. Чем больше, тем лучше.



То, что Николай Юрьевич — честный человек, и так все знают. Осталось это подтвердить в суде. Надеюсь, и все надеются, что всё закончится благополучно для Николая Юрьевича», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.