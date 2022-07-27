Зиньковский: впервые был свидетелем защиты. Все знают, что Ларин честный человек

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский во время заседания Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» высказался о бывшем директоре клуба Николае Ларине.
«Переехал в Москву. Сегодня пришлось прийти поддержать, побыть свидетелем защиты. Впервые такое. Новая обстановка.
Вопросы все в новинку были. Вопросы странные задавала женщина из Москомспорта, потому что Николай Юрьевич столько лет был в «Чертаново», создал прекрасную школу. Приходит человек из Москомспорта и непонятно почему душит вопросами нас всех, кто приходил, и Николая Юрьевича.
Можно было собрать и больше футболистов. Кто-то в Самаре, много клубов, кто-то в Первой лиге, во Второй, в разных городах. Москвичи не смогли прийти. Дай бог, чтобы ребята из Самары приехали. Чем больше, тем лучше.
То, что Николай Юрьевич — честный человек, и так все знают. Осталось это подтвердить в суде. Надеюсь, и все надеются, что всё закончится благополучно для Николая Юрьевича», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 27 июля 2022
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
18:59
-
18:58
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:14
-
17:50
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:08
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:38
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:11
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:55