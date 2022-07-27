Ларин: про судью ничего плохого не скажу. Про человека Москомспорта промолчу

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин во время судебного заседания высказался об обвинении в свой адрес. Также он поблагодарил футболистов, которые пришли на заседание, чтобы его поддержать.



«Хотел бы сказать спасибо футболистам, которые пришли. Их непросто было собрать. Спасибо «Спартаку», что отпустили ребят, пошли навстречу, потому что знаю, у них сегодня было какое-то мероприятие с судьями.



Ничего плохого в плане свидетелей защиты сказать не могу. Что касается судьи — ничего плохого сказать не могу тоже. Про представителя Москомспорта я бы хотел промолчать», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 27 июля, проходит заседание Замоскворецкого суда по делу Ларина.