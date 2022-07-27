Экс-директор «Чертаново» Ларин объяснил, от кого может зависеть его возможный приговор

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин во время судебного заседания поделился мнением об обвинении в свой адрес. Он объяснил, от кого может зависеть его возможный приговор. Также Ларин поделился надеждой на нейтральную позицию со стороны суда.



«Мне не с руки в данной ситуации ругаться с Москомспортом, потому что от их позиции в суде будет зависеть возможный приговор. Они могут сказать посадить, могут сказать: «Просим не наказывать лишением свободы», а могут сказать, что всё на усмотрение суда.



Я надеюсь хотя бы на нейтральную позицию, а там посмотрим, что как будет. Да, ребята мне сами сказали, что не понимают такого отношения, но это пусть будет на совести других людей. Я только за себя знаю», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме Ларин: про судью ничего плохого не скажу. Про человека Москомспорта промолчу