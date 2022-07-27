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Ларин: верю в положительный исход. Конечно, в тюрьму не хочу, не буду обманывать

Ларин: верю в положительный исход. Конечно, в тюрьму не хочу, не буду обманывать
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин во время судебного заседания заявил о том, что верит в его положительный исход. Он отметил, что не хотел бы попасть в тюрьму после приговора суда.

«Конечно, верю в положительный исход. Дело в том, что для многих людей положительный исход — это сесть или не сесть в тюрьму. Конечно, я не хочу в тюрьму, не буду вас обманывать.

Для меня всё то, что со мной произошло после 13 лет работы в качестве директора «Чертаново», — это как минимум несправедливо, потому что не все знают, как мы работали, сколько души и сердца, знаний, возможностей было вложено в историю «Чертаново». Для меня в любом случае, как бы ни закончился этот суд, это несправедливо. Это моя позиция», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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