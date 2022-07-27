Ларин: на следующем заседании будет опрос свидетелей. Хочу, чтобы одним из них был Слуцкий

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о следующих заседаниях по его делу.
«У нас ещё два заседания. Дело в том, что на одно из заседаний ребята из «Крыльев» были готовы в полном составе прийти. Они даже купили билеты. Они в Москве играли с «Ахматом», уже поменяли себе билеты, сняли гостиницы, но суд перенесли в последний момент. Очень тяжело логистически. Тому же Тимофееву из «Ахмата», Сарвели из «Сочи» очень тяжело обеспечить явку в суд. Было бы здорово, если бы они пришли.
Сегодня было больше народу, а времени хватило не на всех. Не знаю, насколько количество футболистов, пришедших в суд, будет влиять на мнение судьи.
Следующее заседание — опрос свидетелей. Наверное, это будут какие-то футболисты и, возможно, ещё кто-то из друзей, работающих в сфере футбола. Очень хочу, чтобы это был Леонид Слуцкий. Но не знаю, сможет ли он. Других пока не хочу называть. Просто про Слуцкого и так все знают. Я давал интервью. В том числе он сам говорил не так давно. Если сможет — буду очень признателен», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 27 июля 2022
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