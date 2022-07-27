Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил перенос судебного заседания по своему делу на 29 августа. Он отметил, что никаких подводных камней в этой ситуации нет.
«Никаких подвохов с переносом суда здесь нет. Это судебная практика. У судьи несколько дел. Если по какому-то из дел она выходит на приговор, то есть на последнее заседание, где она должна огласить приговор, то в этот момент она не имеет права вести никакие другие дела. А когда она вынесет приговор, никто не знает. В этот момент все другие заседания переносятся. Здесь всё по закону.
Надеюсь, что заседание будет 29 августа. Это будет на следующий день после тура. Я попросил, если есть такая возможность, назначить на понедельник, удобный для всех. Представитель Москомспорта была очень довольна, и прокурор. Поэтому дата всех устроила», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 27 июля 2022
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