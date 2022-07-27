Ларин: сторона обвинения не понимает, как устроен футбол. Для них всё одинаково

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о судебном процессе. Ларина подозревают в финансовых нарушениях.



«Сторона обвинения не понимает, как устроен футбол. Люди, не вращающиеся в футбольном мире, конечно, ничего не понимают. Для них «Чертаново», «Красногвардеец», «Смена», «Приалит» — всё одинаково.



Они считают, что у «Чертаново» был большой бюджет по сравнению с другими школами и из-за этого «Чертаново» якобы в таком порядке. На самом деле никто не хочет копнуть глубже и понять, что сравнивать по бюджету «Чертаново» с другой школой неправильно. Это как сравнивать бюджет города Москвы с бюджетом Твери.



У «Чертаново» бюджет в 2019 году был 450 миллионов, потом мы продали футболистов, в 2020 году бюджетных денег на 70 миллионов стало меньше, но никто не вспоминает о том, что «Чертаново» не было командой ФНЛ в 2019 году, в 2019 году была команда ПФЛ, в Чертаново есть команда женской лиги, в Чертаново есть интернат, своя общеобразовательная школа: два мужских отделения и одно женское. Такого нет ни в одной другой школе города Москвы. Поэтому у нас и бюджет больше.



Одна общеобразовательная школа — это примерно 100 миллионов. Ни в одной другой футбольной школе общеобразовательных школ нет. От тех денег, которые нам выделяли, можно сразу 100 на образование выкинуть, 40 на интернат и так далее. Но никто не хочет этого понять, все привязались, что был факт нарушения. Да, он был, я его признал и, как вы могли сегодня услышать, я открыто пытался эту систему исправить, пытался бороться. А дальше как получилось, так получилось», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.