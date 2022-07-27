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Умяров: удивлён, как Москомспорт относится к Ларину. Подумал, что их женщина — засланная

Умяров: удивлён, как Москомспорт относится к Ларину. Подумал, что их женщина — засланная
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров во время заседания Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» высказался о бывшем директоре клуба Николае Ларине.

«Изначально я приехал как зритель. Не думал, что так удивлюсь после заседания. Во время заседания, конечно, я, как и вы, удивлялся женщине в красном костюме из Москомспорта, тому, как Москомспорт относится в данной ситуации к Николаю Юрьевичу.

Я вообще понятия не имею, почему они так к нему относятся. Я сначала думал, что это какой-то специально засланный человек, который именно за обвинение, против Николая Юрьевича, но потом, когда мне сказали, что это человек из Москомспорта, я удивился», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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