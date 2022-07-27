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Ларин объяснил, почему подушевое финансирование спортивных школ неправильно

Ларин объяснил, почему подушевое финансирование спортивных школ неправильно
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал обвинения в финансовых нарушениях. Он выступил на суде.

«Были некоторые совещания не только в РФС, но и в других организациях. Я ставил эту проблему не только применительно к школе «Чертаново», а применительно к тому, что вообще во всей России существует такая проблема. Подушевое финансирование в корне неправильное, мешает эффективно работать в школах.

Правильно сказал Леонид Викторович Слуцкий, что когда он работал в школе «Олимп» в Волгограде, то ему пришлось три «левых» журнала вести. Он открыто об этом говорит. Надеюсь, что он и на суде у нас выступит. Это система заставляет: чтобы ничего не нарушать, нужно, чтобы тренер тренировал 60 человек, чтобы хоть какую-то более-менее зарплату получать. Эффективно работать с 60 людьми нельзя — не будет выхлопа.

Нужно, чтобы было два тренера на команду, тренер на 10 человек. Нужно, чтобы был тренер по физподготовке, по акробатике, лёгкой атлетике, по вратарям. Все, кто понимает в футболе, понимают, что тренер по вратарям тренирует условно трёх вратарей. Если по нынешним нормативам он будет тренировать трёх вратарей, то у него зарплата будет пять тысяч рублей. Это абсолютно неправильно. Одни и те же дети не могут быть и у тренера команды, и у тренера вратарей. Мне пришлось с этим бороться таким образом, и я уже не говорю о рядовых договорах с футболистами, которые не входят в расчёт стоимости субсидии, выделяемой на подготовку одного спортсмена», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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