Умяров: Ларин дал мне всё. Нужно, чтобы судья оправдал его
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по делу экс-директора «Чертаново» Николая Ларина. Футболист призвал оправдать функционера, которого обвиняют в финансовых нарушениях.
«Конечно, верю, что всё будет хорошо. Что для этого нужно сделать? Нужно, чтобы судья оправдал Николая Юрьевича. Какие шансы? Даже не знаю. Я не могу выносить какие-то приговоры или что-то ещё. Николай Юрьевич — это человек, который дал мне всё.
Сначала было удивление, потом какое-то непонятное чувство, что вроде ты 9-10 лет был в школе и даже предпосылок каких-то не было: все всё видели, всё чисто было. Тяжело отвечать на такие вопросы», — передаёт слова Наиля Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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