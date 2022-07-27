В ЦСКА сообщили, что совет директоров на следующий сезон не был сформирован

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил информацию, согласно которой совет директоров не был сформирован. Ранее появилась информация, что совет директоров упразднили перед появлением у ЦСКА нового стратегического партнёра.



«В июне на годовом общем собрании акционеров ПФК ЦСКА не был сформирован совет директоров на будущий год. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время у клуба появится новый стратегический партнёр», – цитирует Брейдо «Матч ТВ».

ЦСКА успешно стартовал в новом сезоне. Москвичи начали путь в чемпионате России с двух побед подряд. В настоящее время армейцы возглавляют турнирную таблицу.

В межсезонье в команде сменился главный тренер. Этот пост занял Владимир Федотов, он сменил Алексея Березуцкого.