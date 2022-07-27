Геркус — о Бека-Бека: продажа любого игрока нашего чемпионата — это успех. Без сомнения

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость о том, что полузащитник клуба Алексис Бека-Бека может перейти в «Ниццу». Он отметил, что переход можно назвать успешным.

«Меня тут спрашивают: успех ли продажа футболиста Бека-Бека в «Ниццу» за € 15 млн или € 9 млн. Друзья, в нынешних обстоятельствах продажа абсолютно любого игрока нашего чемпионата за рубеж хоть за € 15 млн, хоть за € 9 млн – это успех. Без сомнения», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Ницца» заплатит московскому «Локомотиву» € 12 млн за полузащитника Алексиса Бека-Бека. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.