«Пацаны, вы там определитесь». В «Сочи» отреагировали на изменение турнирной таблицы РПЛ

Пресс-служба «Сочи» отреагировала на очередное изменение в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня лига во второй раз объявила об изменении в турнирном положении.

«Пацаны, вы там определитесь», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале южного клуба.

В изменённой версии «Сочи» и «Оренбург» поменяли местами. Теперь подопечные Александра Точилина опустились на девятое место, а команда Марцела Лички поднялась на восьмую строчку. И сочинцы, и оренбуржцы набрали три очка в двух турах турнира. При этом команда из Оренбурга забила на один гол больше, чем пропустила, а команда из Сочи пропустила на один гол больше, чем забила.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются по результатам игр между собой. Если пункт «по результатам очных матчей» не действует, так как все команды, набравшее одинаковое количество очков, не провели между собой игр, тогда позиция в таблице должна определяться по количеству побед или разнице мячей.