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Роналду присутствовал на товарищеском матче «Манчестер Юнайтед»

Роналду присутствовал на товарищеском матче «Манчестер Юнайтед»
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду присутствовал на товарищеском матче своей команды с клубом «Рексем», сообщает RobRyanRed. Португалец прибыл на товарищеский матч, но не принимал в нём участия.

Встреча закончилась победой «МЮ» со счётом 4:1. Тренерский штаб «красных дьяволов» на этот матч решил выставить игроков, которым нужна игровая практика.

Напомним, Роналду пропустил начало тренировочного процесса, как и предсезонный тур «красных дьяволов» с матчами в Таиланде и Австралии. Сообщалось, что он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», не попавший в Лигу чемпионов. Накануне португалец прибыл на базу клуба. Он должен провести переговоры, по итогам которых будет принято решение о его будущем. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы форвард остался в команде.

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