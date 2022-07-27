Игрок «Краснодара» Олусегун: могу стать лучше Мбаппе, если буду работать на пределе сил

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, почему решил стать футболистом. Также игрок заявил, что Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе являются его кумирами.
«Когда я родился, в Африке все знали, что надо играть в футбол, ведь это единственная работа, приносящая деньги. Расти в Африке было сложно, найти еду на ужин было вызовом для нас. Когда я был ребёнком, я следил за Криштиану Роналду, мне очень нравилась его игра, он был моим кумиром. Сейчас многое поменялось, таким человеком для меня является Мбаппе.
Я верю, что могу стать лучше него, если буду работать на пределе своих сил. В детстве я не смотрел футбольных матчей, потому что просмотр игр платный, я тратил деньги на еду. Но такие люди, как Джей Окоча, Оби Микел и Одион Игало, были африканскими гигантами», — сказал игрок в эфире клубного Yotube-канала.
- 27 июля 2022
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