Канчельскис предположил, когда российские клубы будут допущены до международных турниров

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Эксперт полагает, что отстранение будет действовать до 2028 года.



«Думаю, через шесть лет наша сборная и российские клубы будут вновь играть в Европе. Должно пройти минимум два цикла: чемпионат мира и чемпионат Европы, ну и еврокубки. Должно пройти время, поэтому железно минимум до 2028 года нас никуда не вернут. Шесть лет — наш срок.



Уедут ли легионеры из РПЛ? Если футболист хочет уехать — пожалуйста, но по контракту должен доиграть. Но, если он хочет уехать, пусть уезжает, что поделать», — цитирует Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».

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