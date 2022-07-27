Сёмин назвал команды, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин считает, что «Зенит» может столкнуться с конкуренцией в РПЛ в нынешнем сезоне. Эксперт назвал команды, которые способны бросить вызов клубу из Санкт-Петербурга, выигравшему четыре последних чемпионата России.
«Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.
Наши клубы просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С сине-бело-голубыми можно бороться, «Химки» это доказали, они даже имели шанс выиграть», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
Также специалист заявил, что нынешний сезон будет более интересным в плане интриги, но менее качественным в плане мастерства игроков.
- 27 июля 2022
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