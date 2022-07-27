Французский журналист: «Ницца» платит слишком много «Локомотиву» за трансфер Бека-Бека

Журналист издания Nice-Martin Венсан Менишини прокомментировал историю с возможным переходом полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в «Ниццу». Ранее сообщалось, что клубы согласовали сумму трансфера, а футболист вылетел во Францию для прохождения медосмотра.
«Бека-Бека вылетел во Францию, чтобы подписать контракт с «Ниццей». Завтра футболист пройдёт медицинское обследование. Я не очень хорошо знаю этого игрока, но те деньги, которые «Ницца» платит за него, — слишком много», — сказал Менишини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.
- 27 июля 2022
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