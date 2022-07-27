Барриос объяснил, почему решил остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал решение остаться в российском клубе. Ранее УЕФА разрешил иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами на год. Несмотря на это и на интерес к Барриосу со стороны иностранных клубов, он решил остаться в «Зените».
«Зенит» очень много сделал для меня, приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге, чтобы мы были здесь как дома. То, что я остался, — моя ответная благодарность и знак уважения к клубу, я ощущаю ответственность за то, что продолжаю носить форму «Зенита».
Мы очень хотим выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду. Меня в «Зените» абсолютно всё устраивает, ещё раз подчеркну, клуб сделал всё, чтобы я и моя семья чувствовали себя в Санкт-Петербурге комфортно. Я очень благодарен «Зениту» и продолжаю делать всё от меня зависящее, чтобы клуб достигал поставленных целей», — цитирует Барриоса BobSoccer.
- 27 июля 2022
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