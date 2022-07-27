Капелло: Кокорин — нереализованный талант

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о российском форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. Ранее сообщалось, что флорентийцы хотят разорвать с ним контракт. Футболист в настоящее время не тренируется с командой.



«Какими словами можно описать карьеру Кокорина? Нереализованный талант. Он способен на большее», — цитирует Капелло Sport24.



Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина в команду в январе 2021 года «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс 31-летнему футболисту.



В 11 матчах за команду Кокорин не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Форвард перешёл в состав «Фиорентины» из московского «Спартака».

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