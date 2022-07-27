Фанаты «Фенербахче» начали скандировать фамилию Путина после гола в матче с «Динамо» Киев

В эти минуты в Стамбуле (Турция) проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. «Фенербахче» принимает киевское «Динамо». Основное время завершилось со счётом 1:1.
На 57-й минуте Виталий Буяльский открыл счёт, а на 89-й минуте Аттила Салаи восстановил равновесие. Фанаты «Фенербахче» после гола соперника начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.
К этому моменту хозяева уже играли в меньшинстве. На 53-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Исмаиль Юксек. На 70-й минуте «Фенербахче» ещё и не реализовал пенальти, его исполнил Эннер Валенсия. На 114-й минуте Александр Караваев забил второй мяч киевлян, который в итоге стал победным. Первая встреча закончилась со счётом 0:0.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
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