Германия — Франция: автогол помог француженкам сравнять счёт в полуфинале ЧЕ

В эти минуты в Милтон-Кинс (Англия) проходит второй полуфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин. Встречаются сборные Германии и Франции. Счёт в матче был открыт на 39-й минуте, Александра Попп точно пробила с близкого расстояния над головой голкипера француженок. Но на 45-й минуте Кадидьяту Дьяни сравняла счёт, точно пробив с дальнего расстояния. Мяч влетел в ворота от Мерле Фромс и был записан, как автогол.

Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Попп, Хут.



Франция: Перо-Маньен, Каршауи, Ренар, Бати, Периссе, Жейоро, Толетти, Бильбо, Каскарино, Малар, Дьяни.



В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии уверенно обыграла национальную команду Австрии со счётом 2:0. В другом матче 1/4 финала турнира женская команда Франции в дополнительное время одолела действующих чемпионок Европы из Нидерландов (1:0).



Ранее сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, обыграв национальную команду Швеции со счётом 4:0. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.