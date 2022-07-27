Динияр Билялетдинов: «Спартак» может закончить сезон в тройке сильнейших

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о своих ожиданиях от выступлений «Спартака» в начавшемся сезоне под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Есть вероятность, что «Спартак» закончит сезон в тройке сильнейших. В этом году чемпионат будет проходить в особых условиях, потому что не все клубы укомплектованы исходя из их амбиций. «Спартак» может занять призовые места, на которые претендуют многие, почему бы и нет?
Главное – стабильно пройти сезон, без спадов, и набирать какие-то очки. Красно-белые вообще всегда претендуют на первые места. Не могу сказать, что они составят в этом году конкуренцию «Зениту», но остальным клубам тоже тяжело будет тягаться с петербуржцами», — цитирует Билялетдинова Metaratings.
Под руководством испанца красно-белые в официальных матчах проиграли «Зениту» в Суперкубке, сыграли вничью с «Ахматом» и обыграли «Краснодар».
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